Daily Mail: Британия может стать ведущим поставщиком экотоплива для реактивных двигателей

Великобритания захотела заправлять самолеты топливом, сделанным из остатков растительного масла. На фоне стремления Запада к сокращению поставок энергоресурсов из России страна может стать ведущим мировым поставщиком «экологического» топлива, пишет Daily Mail.

По словам представителей отрасли, усилия по созданию устойчивого самолетного топлива (SAF) из отработанного растительного масла могут принести британской экономике миллиарды фунтов стерлингов, увеличить количество рабочих мест, снизить энергетическую зависимость от России и помочь авиационному сектору стать «зеленым».

Глобальная британская комиссия сообщила, что большинство британских самолетов в настоящее время получают российское топливо из Роттердама. Исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей отметил, что цепочки поставок в свете политических событий оказались уязвимыми, поэтому следует воспользоваться возможностью сократить зависимость от импорта.

Экотопливо выбрасывает как минимум на 70 процентов меньше углерода и может использоваться во всех авиационных двигателях. На сегодняшний день с использованием SAF было совершено 360 000 полетов, отмечает издание.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что мир будут ждать тяжелые последствия отказа от российского топлива. По ее словам, Европейскому союзу «крайне важно покончить с зависимостью» от российского импорта нефти и газа, однако если произойдет полное эмбарго такого сырья, то западным странам грозят негативные последствия для экономики.

