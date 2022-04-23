Минфин США предрек тяжелые последствия от эмбарго на российское топливо

Глава Минфина США Йеллен назвала эмбарго на топливо России большим вредом для Запада

Мир будут ждать тяжелые последствия отказа от российского топлива. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет The Hill.

По ее словам, Европейскому союзу «крайне важно покончить с зависимостью» от российского импорта нефти и газа, однако если произойдет полное эмбарго такого сырья, то западным странам грозят негативные последствия для экономики.

Помимо этого, как считает американский министр, полное эмбарго на импорт энергоносителей из России навряд ли сильно помешает российской экономике, тогда как ЕС начнет испытывать сложности. Ущерб от такого решения для западных стран может превысить вред, принесенный самой Москве.

Ранее в субботу, 23 апреля, Bloomberg стало известно, что американские и европейские чиновники готовят возможные ограничения на импорт нефти из России. Утверждалось, сейчас существуют несколько основных вариантов: введение эмбарго, предельной цены, а также создание определенного «механизма оплаты» для России.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.