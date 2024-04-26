Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

СК: в Ростове-на-Дону задержан украинец, нападавший на жителей города

В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, совершавшего нападения на жителей города. Об этом «Ленте.ру» сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по Ростову и Ростовской области.

Как сообщает Telegram-канал Shot, нападавший — 18-летний гражданин Украины, блогер-самбист Богдан Шеховцев. Он избивал людей на улицах города. Свои нападения он снимал на видео и выкладывал в социальную сеть. Известно о более чем 50 пострадавших.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители подозревают, что фигурант связан с наркошопами. По предварительным данным, он выбивал деньги из должников. Сейчас решается вопрос о привлечении Шеховцева к уголовной ответственности по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали двух мигрантов, снимавших видео с избиением прохожих.