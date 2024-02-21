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12:01, 21 февраля 2024Силовые структуры

В Санкт-Петербурге задержали снимавших видео с избиением прохожих мигрантов

В Петербурге задержали двух мигрантов, снимавших видео с избиением прохожих

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мигрантов, нападавших на прохожих ради съемок видео с избиениями, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 21 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash на Мойке.

По данным издания, задержанным 18 и 21 год, их лидер и блогер по имени Зафарчик успел сбежать из города. На своей странице в соцсети он выложил фотографию из самолета, взлетевшего над Санкт-Петербургом. Свой пост он сопроводил подписью о том, что покинул Россию потому, что так «удачно совпало», а «пацанов и их родаков жалко» (стилистика автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

О нападениях стало известно после того, как в социальных сетях появились видео, на которых банда подростков избивает людей и снимает это на камеру. Одно из нападений произошло в конце января в торговом центре «Балканский». На видео группа молодых людей набросилась на мужчину, повалила его на пол и ударила несколько раз.

После этого глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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      Владимир Седов
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