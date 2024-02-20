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13:34, 20 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе появилась еще одна избивающая прохожих банда

В Купчино появилась банда, избивающая прохожих и снимающая это на видео

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения прохожих в петербургском Купчино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

После проверки следователи могут возбудить уголовное дело. Бастрыкин также велел представить ему доклад об исполнении поручения.

Ранее в социальных сетях появились видео, на которых банда подростков избивает людей и снимает это на камеру. По некоторым данным, в банде есть мигранты.

Одно из таких нападений произошло в конце января в торговом центре «Балканский». Группа молодых людей набросилась на мужчину, повалила его на пол и ударила несколько раз.

На происходящее в Санкт-Петербурге обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что направил обращение в соответствующие органы, которые должны рассказать этим молодым ребятам «про существование Уголовного кодекса».

Ранее на прохожих в Петербурге нападала банда, которую возглавлял Турал Мамедов. Многих ее участников удалось поймать.

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