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20:26, 26 апреля 2024Путешествия

Турист поехал в Таиланд, оказался на улице и лишился сотен тысяч рублей

Bristol Post: турист поехал в Таиланд и обнаружил, что его отеля не существует

Фото: Sam Gruber / Globallookpress.com

Британский турист поехал на отдых в Таиланд и оказался на улице, обнаружив, что забронированного им год назад отеля не существует. О том, как путешественник лишился сотен тысяч рублей, сообщает Bristol Post.

По данным издания, 30-летний Глен Парк заплатил за гостиницу 7 тысяч фунтов стерлингов (807 тысяч рублей). Приехав на остров Самуи, он не нашел забронированное место и связался с Booking. Там посоветовали выбрать другой отель, что Глен и сделал. Но заплатить за него пришлось еще 3 тысячи фунтов стерлингов (345 тысяч рублей).

Измученный переговорами с Booking британец заявил, что уже «ничего не хочет» от усталости. Сервис бронирования вернул ему часть денег за ошибочную бронь, а также за два дня проживания в другом отеле.

Ранее две туристки из Великобритании оказались брошены на улице ночью из-за ошибки владельца арендованного ими на Airbnb жилья. Инцидент произошел во время их отдыха на популярном португальском курорте Виламоура.

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      Марк Успенский
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