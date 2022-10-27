Туристки оказались брошены на улице из-за ошибки владельца арендованного жилья

Отдыхавшие в Португалии британки не попали в снятую ими квартиру из-за ошибки арендодателя

Две туристки из Великобритании, прибывшие на отдых в Португалию, оказались брошены на улице ночью из-за ошибки владельца арендованного ими на Airbnb жилья. Об этом сообщает Daily Record.

Как рассказали 22-летние путешественницы, инцидент произошел во время их отдыха на популярном португальском курорте Виламоура. Из-за позднего прибытия в страну девушкам не удалось забрать ключи от квартиры у ее владельца, поэтому они попросили арендодателя оставить их в сейфе со специальным кодом.

Однако названный хозяином квартиры пароль оказался неверным, поэтому туристки не попали в апартаменты. После нескольких неудачных попыток связаться с владельцем девушки начали паниковать, поскольку остались на улице в незнакомом городе. Несколько часов британки бродили по ночному курорту с чемоданами и ждали помощи от представителей Airbnb. В конце концов они самостоятельно нашли номер в местном отеле.

Туристкам не удалось заселиться в снятую ими квартиру и на следующий день, поскольку их бронирование было автоматически аннулировано. При этом девушки рассказали, что позже им вернули все средства.

Ранее в октябре россиянка отправилась на отдых в Адлер и разочаровалась местным рынком жилья. Владельцев мини-отелей, гостевых домов и квартир туристка назвала сборищем мошенников.

