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07:30, 26 октября 2022Путешествия

Россиянка отдохнула в Адлере и назвала владельцев отелей «сборищем мошенников»

Читательница «Тонкостей туризма» отдохнула в Адлере и разочаровалась местным рынком жилья

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Россиянка отправилась на отдых в Адлер и разочаровалась местным рынком жилья. Своими впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что вместе с семилетним сыном решила отдохнуть на бальнеологическом курорте «Мацеста». Россиянка осталась довольна лечением, транспортной доступностью, природой и инфраструктурой. «До Сочи, "Роза Хутор" можно добраться и самим, и в рамках экскурсионного тура», — добавила она.

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При этом читательницу портала «жестоко» разочаровал местный рынок жилья. По ее словам, если туристы готовы платить за проживание по 12–15 тысяч рублей в сутки, то проблем не возникнет. Неплохое размещение можно встретить и в местных санаториях, а вот владельцев мини-отелей, гостевых домов и квартир россиянка назвала «сборищем мошенников».

Туристка рассказала, что в 2021 году арендовала квартиру в жилом комплексе и подписала договор с риелтором. При заселении выяснилось, что арендодатель сдает жилье только на сутки. Россиянке пришлось даже вызвать полицию, но деньги за отдых ей все равно не вернули.

В 2022 году девушка забронировала номер в гостевом доме «Старая Мацеста», но по приезде выяснилось, что единственное, что соответствовало описанию, — это расположение жилья. При этом в последний раз россиянке все же удалось вернуть средства при выезде.

Ранее другая читательница «Тонкостей туризма» отправилась в бюджетный отель Турции Miarosa Ghazal Resort и осталась недовольна. Отдых в популярной курортной стране россиянка описала фразой «за гранью добра и зла». Главным разочарованием туристки стал полный мух и мошек пляж.

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Фариза Бацазова
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