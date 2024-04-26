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20:31, 26 апреля 2024Ценности

Бывшая жена Сергея Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда снялась в прозрачном комбинезоне

Фото: @matilda.shnurova

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Находящаяся в США бывшая жена музыканта Сергея Шнурова прогулялась по улице в прозрачном кружевном комбинезоне черного цвета, украшенном стразами. При этом 37-летняя бизнесвумен также примерила стринги, которые просвечивали сквозь ткань одежды, и отказалась от бюстгальтера.

В то же время экс-возлюбленная артиста надела остроносые ботильоны на каблуках kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру») и взяла с собой миниатюрную сумку с короткой ручкой.

В феврале основательница концептуального мультибрендового магазина «КМ20» Ольга Карпуть в прозрачном платье пришла на показ итальянской марки Diesel в Милане.

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      Карина Черных
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