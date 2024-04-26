Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:36, 26 апреля 2024Силовые структуры

Россиянину грозит до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской

В Омске мужчина получит до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омске 25-летний местный житель может получить до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Подозреваемый признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все обстоятельства дела.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Тогда фигурант опубликовал комментарий в интернете, где в грубо и нецензурно высказал негативную оценку Героя Советского союза Зои Космодемьянской. Также мужчина одобрял преступления нацистов и распространял ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

Ранее сообщалось, что в Хакасии суд приговорил 49-летнего жителя Абакана к году колонии-поселения за реабилитацию нацизма и незаконное хранение боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан заявил, что его гражданам массово отказывают во въезде в Россию. На границе застряли сотни человек

      Авербух объяснил мотивацию принимающих допинг фигуристов

      Женщина пожаловалась на общение партнера с бывшей женой и получила совет

      Женщина неожиданно выловила огромную аквариумную рыбку в озере

      Обнаружена польза витамина D для устойчивости к раку

      Россиянину грозит до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской

      Бывшая жена Сергея Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице

      Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

      Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

      Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше