Россиянину грозит до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской

В Омске мужчина получит до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской

В Омске 25-летний местный житель может получить до пяти лет колонии за оскорбление Зои Космодемьянской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Подозреваемый признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все обстоятельства дела.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2023 года. Тогда фигурант опубликовал комментарий в интернете, где в грубо и нецензурно высказал негативную оценку Героя Советского союза Зои Космодемьянской. Также мужчина одобрял преступления нацистов и распространял ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси.

Ранее сообщалось, что в Хакасии суд приговорил 49-летнего жителя Абакана к году колонии-поселения за реабилитацию нацизма и незаконное хранение боеприпасов.