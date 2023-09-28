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09:00, 28 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин оскорблял в соцсетях ветеранов и попал под суд

В Хакасии осудили мужчину за реабилитацию нацизма и хранение боеприпасов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Хакасии суд приговорил 49-летнего жителя Абакана к году колонии-поселения за реабилитацию нацизма и незаконное хранение боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в 2021-2022 годах мужчина размещал в социальных сетях публикации, в которых одобрял преступления нацистов и отрицал факты, установленные Нюрнбергским трибуналом. Фигурант также распространял ложные сведения о действиях СССР в период Второй мировой войны и оскорблял ветеранов.

При задержании у мужчины были обнаружены и изъяты 16 незаконно хранящихся патронов к огнестрельному оружию и нацистская символика.

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