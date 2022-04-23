Bloomberg узнал о трех вариантах ограничений для российской нефти

США и Европа обсуждают три варианта ограничений на нефть из России, узнал Bloomberg

Американские и европейские чиновники обсуждают ограничения на импорт нефти из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Они хотят, чтобы доходы страны от продажи энергоресурсов значительно снизились.

Издание узнало о трех основных вариантах: введение эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую страна получила с начала спецоперации на Украине.

При этом США боятся, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и и даст Кремлю еще больше доходов. Источник Bloomberg уверен, что странам будет легче достичь компромисса по ограниченному запрету на нефть, чем, например, по эмбарго на дизельное топливо.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала ранее, что полное эмбарго может сильно ударить по европейской экономике, но не окажет такого сильного влияния на Россию, как ожидается. ЕС платит России около миллиарда евро в день за поставки энергоресурсов, в прошлом месяце США запретили импорт российской нефти.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели, но точной даты пока нет.