Авторы песни из «Холодного сердца» разом купили две квартиры

Композиторы Кристен и Роберт Лопес купили две квартиры в Бруклине

Американские композиторы, супруги Кристен и Роберт Лопес, которые являются авторами песни «Let It Go» из диснеевского анимационного фильма «Холодное сердце», разом купили две квартиры в Бруклине. Об этом сообщает Mansion Global.

Апартаменты пары находятся в 33-этажном жилом здании Olympia Dumbo. Лопес заплатили за них в общей сложности 11,34 миллиона долларов. В стоимость также вошли два парковочных места. Квартиры находятся на 24-м этаже.

Большая квартира занимает почти 265 квадратных метров. Внутри есть четыре спальни, из окон открывается вид на город. Меньшие апартаменты занимают более 137 квадратных метров. В распоряжении жильцов оказались две спальни с видом на гавань Нью-Йорка.

Ранее в Нью-Йорке появилась возможность стать соседом американской актрисы Николь Кидман. В доме, где знаменитость владеет недвижимостью, выставили на продажу квартиру за 9 миллионов долларов.