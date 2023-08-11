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15:54, 11 августа 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали полезный для потенции продукт

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программе «Жить здорово!» на Первом канале назвали голубику продуктом, полезным для потенции. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман объяснил, что голубика содержит большое количество антоцианов. Благодаря этим веществам вырабатывается окись азота, стимулирующая расширение сосудов. «Механизм эрекции — это кровенаполнение полового члена. И как раз когда сосуды широкие, и достаточно этих веществ, эрекция эффективна. Возможен половой акт», — рассказал кардиолог.

Ранее Малышева и ее соведущий Андрей Продеус назвали продукт, отпугивающий комаров. Они заявили, что такими свойствами обладает грейпфрутовый сок. Малышева добавила, что комаров также отпугивает запах кокоса и хвои.

До этого врачи предупредили россиян о неожиданном эффекте мочегонных. По их словам, при приеме этих препаратов в организме человека задерживается мочевая кислота. Ее высокое содержание может привести к подагре.

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    Мария Большакова
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