В США предупредили об угрозе гражданской войны

Политик Мэддок: в США может начаться революция из-за действий правительства

Правительство США может спровоцировать гражданскую войну в стране, если не перестанет использовать министерства в качестве оружия против американцев, придерживающихся консервативных взглядов. Такое мнение выразил член палаты представителей штата Мичиган от Республиканской партии Мэтт Мэддок, передает РИА Новости.

По его словам, действия американских властей могут привести к тому, что «кто-нибудь разозлится и соберется стрелять». «Или же у нас наступит гражданская война или своего рода революция», — предположил политик.