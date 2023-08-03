В Китае предупредили США о риске самоуничтожения

SCMP: культурно-политическая война в США может разорвать страну изнутри

Внутриполитическая обстановка в Соединенных Штатах и некорректная оценка Китая обрекают США на самоуничтожение. Таким мнением в своей новой статье поделился обозреватель South China Morning Post Питер Чанг.

По словам журналиста, Америка оказалась во власти «токсичной смеси из ненависти и страха». Он считает, что американцы теряют уважение друг к другу, а это приводит к тому, что «некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны». При этом неспособность США относиться к Китаю как к равноправному партнеру толкает напряженную конкуренцию великих держав ближе к грани «горячей войны».

Также Чанг считает, что выборы президента в следующем году накалят и без того опасную обстановку. Вражда партий республиканцев и демократов и их желание перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем приведут к «безрассудному соперничеству».

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса. По его словам, пять расширений альянса на восток серьезно повлияли на порядок и безопасность в Европе, существующие после холодной войны.