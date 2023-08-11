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20:07, 11 августа 2023Путешествия

Турист проехал на лошади полстраны и был обвинен в жестокости к животным

Insider: турист прервал поездку по США на лошади после обвинений в жестокости
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Фото: Marylou Fortier / Unsplash

Житель штата Техас был вынужден прервать конное путешествие по США после того, как столкнулся с обвинениями в жестоком обращении с животными. Об этом сообщило издание Insider.

24-летний Сирил Берто отправился в поход на лошадях по пересеченной местности из техасского Остина в северный город Сиэттл в апреле. Чтобы пройти 3,8 тысячи километров ему потребовалось две лошади, одну из которых он использовал как вьючную.

Берто активно делился успехами своей экспедиции в социальных сетях. Как отмечает источник, публикации путешественника привлекли внимание пользователей, которые неоднократно замечали плохое самочувствие лошадей и обвиняли Берто в жестоком обращении. Сам наездник называл все претензии «нелепыми».

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В конце июля неравнодушный американец заметил Берто в районе Спокана (около 400 километров до Сиэттла) и позвонил в полицию. 4 августа туриста задержали правоохранители. Они обнаружили, что ветеринарные сертификаты на каждую лошадь были просрочены, а у наездника не было доказательств права собственности ни на одну из них. Берто прервал поездку и выставил лошадей на продажу на 60 тысяч долларов (почти шесть миллионов рублей по курсу на 11 августа).

Ранее в России стартовал конный пробег из Татарстана на Алтай. Маршрут протяженностью более трех тысяч километров пролегает через девять регионов страны. Участники проведут в пути больше месяца.

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    Мария Борисова
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