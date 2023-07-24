Стартовал конный пробег из Татарстана в Алтай

Конный пробег из Татарстана в Алтай стартовал 24 июля

В понедельник, 24 июля, с Казанского ипподрома стартовал конный пробег из Татарстана в Республику Алтай. Об этом сообщается на сайте алтайского правительства.

Планируется, что шесть лошадей татарской породы 25 августа финишируют в Майминском районе в поселке Карым. Маршрут пролегает через восемь муниципальных районов Республики Татарстан, а также девять регионов России. Общая протяженность составит свыше трех тысяч километров, участники проведут в пути более месяца.

Отмечается, что пробег проводится с целью популяризации лошадей татарской породы, национальных традиций татарского народа и укрепления его связей с братскими народами, проживающими на территории России.

Маршрут разработан с учетом остановок участников пробега в деревнях и селах с татарским населением.