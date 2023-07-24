Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:50, 24 июля 2023Моя страна

Стартовал конный пробег из Татарстана в Алтай

Конный пробег из Татарстана в Алтай стартовал 24 июля
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В понедельник, 24 июля, с Казанского ипподрома стартовал конный пробег из Татарстана в Республику Алтай. Об этом сообщается на сайте алтайского правительства.

Планируется, что шесть лошадей татарской породы 25 августа финишируют в Майминском районе в поселке Карым. Маршрут пролегает через восемь муниципальных районов Республики Татарстан, а также девять регионов России. Общая протяженность составит свыше трех тысяч километров, участники проведут в пути более месяца.

Отмечается, что пробег проводится с целью популяризации лошадей татарской породы, национальных традиций татарского народа и укрепления его связей с братскими народами, проживающими на территории России.

Маршрут разработан с учетом остановок участников пробега в деревнях и селах с татарским населением.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пообещал жесткий ответ на атаку дронов в Крыму и Москве

    Не знавшая о беременности подросток родила ребенка и сдала его в магазин

    Обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей Олегу Митволю продлили арест

    Врач рассказал о поставленном выжившей при теракте на Крымском мосту диагнозе

    Пойманная у «Фукусимы» рыба оказалась радиоактивной

    Украинские военные пришли в восторг от Стоунхенджа

    Движение по Крымскому мосту приостановили третий раз за день

    Лисовец раскритиковал стиль одежды россиян со словами «невзрачность и серость»

    Раненый мужчина вломился на балкон шестого этажа к москвичу

    Пара россиян на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости