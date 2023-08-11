Медсестра хосписа назвала два веских повода немедленно обратиться к врачу

Медсестра хосписа по имени Джули в ролике, опубликованном в TikTok, назвала два веских повода немедленно обратиться к врачу. Специалистка рекомендовала никогда не игнорировать такие симптомы, как резкая потеря веса и нарушение стула.

«Если бы я вдруг начала худеть без очевидных на это причин, я бы не обрадовалась и 100 процентов пошла бы к врачу», — отметила Джули. Медсестра объяснила, что есть несколько разрушительных заболеваний, которые она постоянно наблюдает в хосписе у тяжело больных пациентов. Одним из первых симптомов таких болезней является резкое похудение, добавила она.

«Идти к врачу также нужно, если вы заметили нарушение стула», — сказала специалистка. По ее словам, часто изменения стула могут ничего не значить, но иногда это может быть признаком серьезных заболеваний. «Чем раньше вы заметите эти симптомы, тем больше вероятности, что в случае болезни вы вылечитесь на ранних стадиях», — заключила эксперт.

Ранее медсестра хосписа Джули назвала главную сложность профессии. Она рассказала, что в ее работе тяжелее всего сообщать родственникам пациентов о скором уходе из жизни их близкого человека.