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10:33, 11 августа 2023Интернет и СМИ

Медсестра хосписа назвала два веских повода немедленно обратиться к врачу

Фото: i yunmai / Unsplash

Медсестра хосписа по имени Джули в ролике, опубликованном в TikTok, назвала два веских повода немедленно обратиться к врачу. Специалистка рекомендовала никогда не игнорировать такие симптомы, как резкая потеря веса и нарушение стула.

«Если бы я вдруг начала худеть без очевидных на это причин, я бы не обрадовалась и 100 процентов пошла бы к врачу», — отметила Джули. Медсестра объяснила, что есть несколько разрушительных заболеваний, которые она постоянно наблюдает в хосписе у тяжело больных пациентов. Одним из первых симптомов таких болезней является резкое похудение, добавила она.

«Идти к врачу также нужно, если вы заметили нарушение стула», — сказала специалистка. По ее словам, часто изменения стула могут ничего не значить, но иногда это может быть признаком серьезных заболеваний. «Чем раньше вы заметите эти симптомы, тем больше вероятности, что в случае болезни вы вылечитесь на ранних стадиях», — заключила эксперт.

Ранее медсестра хосписа Джули назвала главную сложность профессии. Она рассказала, что в ее работе тяжелее всего сообщать родственникам пациентов о скором уходе из жизни их близкого человека.

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    Олег Давыдов
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