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15:01, 11 августа 2023Путешествия

Россиянка попала в больницу после отдыха в пятизвездочном отеле Турции

TourDom: россиянка попала в больницу из-за кондиционера в отеле Турции

Фото: Jirawatfoto / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка попала в больницу после отдыха в пятизвездочном отеле Aquaword Belek в Турции. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на турагента.

Источник уточняет, что семья из Санкт-Петербурга заселилась в гостиницу поздним вечером 3 августа. Туристы сразу же поняли, что в номере есть проблемы с кондиционером, который охлаждал воздух лишь до 25-26 градусов.

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По данным портала, утром отдыхающие обратились к администрации отеля с просьбой переселить их в другой номер, однако в ответ им предложили лишь вентилятор. Позже сотрудники все же пошли гостям навстречу и разместили их сначала в бунгало, а потом и в другом корпусе отеля, но везде их преследовала та же проблема с плохо работающими кондиционерами.

В итоге после трех бессонных ночей у россиянки поднялось давление, и ее пришлось отправить в больницу и поставить ей капельницу.

Известно, что у турагента ушла неделя на то, чтобы решить проблему клиентов, которые параллельно собирали доказательства, чтобы подать претензию на условия проживания.

Ранее сообщалось, что работники пятизвездочного отеля в Турции избили российского туриста стульями. Инцидент произошел с жителем Подмосковья Никитой в гостинице Loxia Comfort Club в Сиде. Мужчина приехал на отдых с девушкой и сестрой.

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    Марина Черняк
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