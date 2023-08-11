В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдену

Республиканец Стюби внес в Конгресс США резолюцию об импичменте Байдену

Член палаты представителей США Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Об этом конгрессмен сообщил на своем сайте.

В частности, он обвинил главу Белого дома в злоупотреблении властью, включающем в себя взяточничество, вымогательство и мошенничество. Кроме того, Стюби заявил, что американский лидер препятствовал правосудию. По мнению республиканца, Байден якобы вступил в неправомерный сговор с должностными лицами Министерства юстиции США с целью помешать расследованию против его сына Хантера.

Ранее республиканец от штата Калифорния спикер Кевин Маккарти сообщил, что расследование республиканцами дела семьи президента США Джо Байдена поднялось до уровня «дела об импичменте». Он отметил, что это дает Конгрессу самую мощную власть для получения остальных необходимых знаний и информации.