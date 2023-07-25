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09:21, 25 июля 2023Мир

Расследование против семьи Байдена поднялось до уровня импичмента

Politico: расследование республиканцами дела семьи Байдена поднялось до уровня импичмента

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Расследование республиканцами дела семьи президента США Джо Байдена поднялось до уровня «дела об импичменте». Об этом заявил республиканец от штата Калифорния, спикер Кевин Маккарти сообщает Politico.

По словам политика, если бы Республиканская партия не получила большинство в Палате представителей, то не смогла бы провести расследование. «Мы лишь следовали за тем, куда привела нас информация. Но … это поднимается до уровня расследования импичмента, которое дает Конгрессу самую мощную власть для получения остальных необходимых знаний и информации», — заявил Маккарти.

Ранее стало известно, что Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал своего отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.

Американский сенатор Чак Грассли раскрыл документ ФБР, в котором со ссылкой на источник описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена. Отмечается, что компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем». Также он якобы заявил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну.

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    Анжелика Бережная
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