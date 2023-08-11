Индия начала борьбу с колониальным законодательством

Al Jazeera: Индия избавится от колониального наследия в законодательстве

Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил нижней палате парламента три законопроекта, нацеленных на борьбу с наследием колониализма в законодательстве. Об этом сообщает Al Jazeera.

В частности, министр предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон о доказательствах. Многие положения из данных законов были приняты еще в колониальный период до обретения независимости в 1947 году.

«Законопроект призван заменить закон о подстрекательстве к мятежу колониальной эпохи, который в основном использовался против индийских политических лидеров, добивавшихся независимости от британского правления. В современной Индии он часто использовался как инструмент подавления и запугивания людей, протестующих против власти», — отмечает издание.

Несмотря на опасения, что новые поправки осложнят судебный процесс, сторонники законопроектов отмечают новые возможности в сфере защиты прав женщин и несовершеннолетних, а также обеспечения большей прозрачности уголовного процесса.

Ранее Индия решила вернуть вывезенные Британской империей ценности. В частности, страна затребовала у Британии возвращения тысяч различных артефактов, вывезенных Лондоном в период колониализма.