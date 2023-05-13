Индия решила вернуть вывезенные Британской империей ценности

Telegraph: Индия решила начать возвращение вывезенных Британской империей ценностей

Индия решила начать кампанию по возвращению вывезенных Британской империей ценностей. Об этом сообщает издание Telegraph.

Источники издания сообщают, что страна может затребовать у Британии возвращения тысяч различных артефактов, вывезенных Лондоном в период колониализма.

Telegraph предполагает, что процесс, который намерена запустить Индия, может стать самым крупным за всю историю Британии. Среди артефактов, которые страна хочет вернуть в свое владение — легендарный бриллиант «Кохинор».

Ожидается, что кампания будет начата уже в этом году.

В середине десятых годов посольство Таджикистана безуспешно пыталось добиться возвращения в Душанбе коллекции сокровищ Окса, насчитывающей около 180 экспонатов из золота и серебра. В итоге Лондон вернул лишь копии сокровищ.

Индия являлась британской колонией с 1858 по 1947 годы. 15 августа 1947 года премьер-министр Индии Джавахарлал Неру провозгласил независимость страны от британской короны и поднял над крепостью Красный форт в Нью-Дели национальный трехцветный флаг.