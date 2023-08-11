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20:52, 11 августа 2023Наука и техника

Intel замедлила компьютеры по всему миру

Tom's Hardware: Intel замедлила процессоры, устраняя уязвимость Downfall

Фото: Unsplash

Инженеры корпорации Intel замедлили компьютеры пользователей по всему миру в ходе устранения опасной уязвимости. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты портала отметили, что в Intel признали уязвимость CVE-2022-40982, которая стала известной под названием Downfall. Инженеры фирмы выпустили обновление, которое значительно замедлило производительность процессоров бренда.

Авторы медиа сослались на специалистов посвященного ОС Linux издания Phoronix, которые провели тесты и сравнили производительность чипов. Оказалось, что апдейт мог снизить мощность компьютеров на базе процессоров Intel до 39 процентов.

Так, в ходе тестирования Xeon Platinum 8380 и Xeon Gold 6226R производительность упала на 6 процентов, Cascade Lake — 33 процента, Core i7-1165G7 — от 11 до 39 процентов в различных тестах.

По словам специалистов, хорошая новость заключается в том, что изначально инженеры компании прогнозировали снижение производительности на некоторых устройствах до 50 процентов. Авторы медиа заключили, что пользователям придется выбирать — отказаться от устраняющего уязвимость обновления или установить его, но пожертвовать безопасностью.

О том, что миллионы компьютеров с процессорами Intel оказались под угрозой из-за уязвимости, в середине августа рассказал инженер Google Дэниел Могими. По словам Могими, с помощью уязвимости хакеры могут воровать пароли, личные сообщения, ключи шифрования и прочие конфиденциальные данные.

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    Андрей Ставицкий
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