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13:14, 11 августа 2023Мир

Президент ЮАР выступил за включение Ирана в БРИКС

Mehr: президент ЮАР Рамафоса выступил за включение Ирана в состав БРИКС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса выступил за включение Ирана в состав блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР). Он заявил об этом после переговоров с главой МИД Тегерана Амиром Абдоллахияном, пишет иранское агентство Mehr.

По информации агентства, Рамафоса заявил, что ЮАР заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны. Он добавил, что Тегеран пользуется полной поддержкой Претории в этом отношении.

Также Рамафоса выразил надежду, что в ходе официального визита президента Ирана будут подписаны документы о сотрудничестве между странами, которое потом реализуется на практике.

23-24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет саммит БРИКС. Президент Ирана Ибрахими Раиси планирует побывать на нем.

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    Александр Слабиев
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