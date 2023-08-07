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16:14, 7 августа 2023Мир

Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор: президента Франции Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Глава МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор сообщила, что президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит стран БРИКС. Об этом пишет РИА Новости.

«В данном случае приглашений направлено не было», — заявила она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Также она рассказала, что слухи об отмене визита премьера Индии Нарендры Моди не соответствуют действительности. «Никто в Индии не говорил, что он не будет участвовать», — рассказала она журналистам.

Пандор добавила, что, скорее всего, в саммите стран БРИКС примет участие президент Ирана Ибрахими Раиси.

13 июля Макрон попросил своего коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность побывать на предстоящем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Позже выяснилось, что ни Макрон, ни другие лидеры западных стран приглашения не получили.

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    Александр Слабиев
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