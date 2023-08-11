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16:49, 11 августа 2023Ценности

Тина Канделаки восхитила фанатов фигурой в купальнике

Фото: @tina_kandelaki

Телеведущая и заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена на палубе яхты. На размещенном кадре видно, что на ней надето черное бикини в спортивном стиле. При этом ее образ дополняют соломенная шляпа, оформленная коричневой лентой, и солнцезащитные очки.

Подписчики оценили внешний вид Канделаки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вот, что значит уверенность в своей красоте», «Словно Пенелопа Круз», «Ноги богини», «Какая прекрасная женщина», «Вы шикарная», — высказывались они.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак поделилась архивными фото в откровенном виде. 41-летняя журналистка разместила в соцсетях видео, смонтированное из снимков. На них знаменитость запечатлена в различных купальниках.

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    Карина Черных
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