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13:07, 7 августа 2023Ценности

Собчак поделилась архивными фото в купальниках

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась архивными фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя журналистка разместила в сторис видео, смонтированное из снимков. На них знаменитость запечатлена в различных купальниках. Так, Собчак продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини, оформленном леопардовым принтом.

Кроме того, она примерила слитный купальник с открытой спиной и завязками красного и синего цвета. Также звезда снялась в фиолетовом пляжном комплекте в спортивном стиле.

В июле Ксения Собчак показала лицо без макияжа. Знаменитость записала видео, в котором предстала в легком платье, оформленном глубоким декольте и завязками. При этом она дополнила свой образ круглыми солнцезащитными очками. На размещенных кадрах было видно, что на лице журналистки отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный пучок.

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    Карина Черных
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