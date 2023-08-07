Собчак поделилась архивными фото в купальниках

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась архивными фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя журналистка разместила в сторис видео, смонтированное из снимков. На них знаменитость запечатлена в различных купальниках. Так, Собчак продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини, оформленном леопардовым принтом.

Кроме того, она примерила слитный купальник с открытой спиной и завязками красного и синего цвета. Также звезда снялась в фиолетовом пляжном комплекте в спортивном стиле.

В июле Ксения Собчак показала лицо без макияжа. Знаменитость записала видео, в котором предстала в легком платье, оформленном глубоким декольте и завязками. При этом она дополнила свой образ круглыми солнцезащитными очками. На размещенных кадрах было видно, что на лице журналистки отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный пучок.