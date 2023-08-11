Хакеры опубликовали швейцарский документ о военной помощи Украине

Хакеры «Джокер ДНР» опубликовали швейцарский документ о военной помощи Украине

Хакеры из объединения «Джокер ДНР» опубликовали документ госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO), посвященный сценариям военной помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В документе обозначены варианты того, как Берн мог бы оказать военную помощь Киеву, не нарушив права на нейтралитет. В частности, в одном из параграфов утверждается, что страна рассматривает возможность создания «обменного кольца» с одним из государств Балтии и Данией для замены отправленных Украине БМП произведенными в Швейцарии БМП Piranha 3.

Пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш в беседе с пресс-группой Tamedia подтвердил подлинность документа.

Как рассказали хакеры в своем Telegram-канале, документ они обнаружили на одной из электронных почт, имеющей отношение к Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Этот документ передали украинской стороне спецслужбы США, которые также шпионят за швейцарцами», — говорится в сообщении хакеров.

Ранее сообщалось, что глава оружейной компании Швейцарии Ruag MRO Holding Бригитта Бек уволилась из-за отказа властей помогать Украине. Отмечалось, что Бек активно критиковала политику правительства в области вооружений.