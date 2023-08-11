Российский полковник назвал возможный срок завершения контрнаступления ВСУ

Полковник Матвийчук: к осени контрнаступление ВСУ может закончиться

Для успешного контрнаступления Украина должна иметь значительное превосходство над противником. Причем, с учетом того, что Россия находится в оборонительной позиции, превосходство необходимо троекратное, но Вооруженным силами Украины (ВСУ) не хватает ни вооружений, ни людей. Ввиду этого контрнаступление может завершиться уже осенью. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Всего того, что Запад дал Украине, оказывается недостаточно. Для того, чтобы вести контрнаступление, нужно иметь превосходство над противником. Мы в обороне, значит, превосходство должно быть трехкратным, но у Украины его нет. Сейчас США ищут пути, чтобы обвинить Украину и президента страны Владимира Зеленского в невозможности выполнять задачи контрнаступления», — сказал полковник.

Матвийчук предположил, что, по подсчетам аналитиков НАТО, к сентябрю потери ВСУ станут настолько существенными, что армия станет небоеспособной. Запад, в свою очередь, так же не будет располагать адекватными возможностями наращивания боеспособности страны.

«Даже гипотетическое предоставление Украине истребителей F-16 не изменит ситуацию. Возможно, к осени все закончится», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в контрнаступлении время играет не на стороне украинцев, но США предоставили все необходимое для успеха. Он также предупредил, что осенью ситуация может стать еще более сложной.

