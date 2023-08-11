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09:45, 11 августа 2023Силовые структуры

В Коломне диверсант бросил коктейль Молотова на территорию отдела полиции

В Коломне неизвестный диверсант попытался поджечь полицейскую машину

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области ведут розыск подозреваемого в диверсии на территории отдела полиции. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ЧП произошло около двух часов ночи возле здания МВД в городе Коломне. Коктейль Молотова после броска угодил в стекло машины, после чего отлетел на асфальт, жидкость вылилась и сгорела, не причинив ущерба имуществу МВД. После случившегося неизвестный диверсант сбежал с места происшествия.

Ранее сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение жителю Нижегородской области, который собирался поджечь военкомат в городе Бор.

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    Владимир Седов
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