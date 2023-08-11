16 компаний из московской ОЭЗ примут участие в конкурсе промышленного дизайна

Компании из «Технополис Москва» поборются за «Лучший промышленный дизайн России»

16 компаний из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поборются за премию «Лучший промышленный дизайн России». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На соискание премии заявки подало 16 предприятий из ОЭЗ “Технополис Москва”. Они представили свою продукцию для участия сразу в четырех категориях, таких как “Электронное устройство”, “Хай-тек”, “Городской дизайн”, “Обувь”», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Некоторые участники выдвинули на конкурс сразу несколько разработок. В премии представлено три номинации — «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип» и «Приз зрительских симпатий». Проголосовать за понравившийся проект можно до 13 августа включительно, заполнив форму на портале. Церемония награждения пройдет в конце августа.

Премия учреждена Правительством Москвы, конкурс проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры России. Конкурс направлен на популяризацию промышленного дизайна среди производственных предприятий, привлечение внимания к российской визуальной культуре и поддержку достижений в этой области.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что индустриальный парк «Руднево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» станет крупнейшим промышленным технопарком России. Сейчас парк насчитывает 18 производственных корпусов.