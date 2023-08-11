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20:26, 11 августа 2023Силовые структуры

Российскую пенсионерку оштрафовали за демонстрацию ягодиц соседке по даче

В Курской области суд оштрафовал пенсионерку, показавшую соседке ягодицы

Фото: Tatyana Andreyeva / Shutterstock / Fotodom

В Курской области суд оштрафовал 71-летнюю местную жительницу на пять тысяч рублей за демонстрацию ягодиц соседке по даче. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Пенсионерку признали виновной в причинении моральных страданий. Изначально подавшая в суд соседка хотела получить 50 тысяч рублей.

По данным канала, между пожилой женщиной и ее 36-летней соседкой давно идет спор из-за границ участков. В какой-то момент у одной из них закончились аргументы, и она решила показать свою часть тела. Женщину это сильно оскорбило, поэтому она пошла в суд. При этом пенсионерка заявила, что ее просто довели.

Ранее партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский рассказал, что главные поводы, по которым соседи по даче доносят друг на друга, — это мелкие нарушения, как то разведение костров или шумные вечеринки. Также часто юридические споры возникают из-за границ участка или возведения заборов, не отвечающих техническим требованиям.

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    Варвара Митина
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