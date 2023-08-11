В России выставили на продажу Lamborghini как у Бэтмена за 33 миллиона рублей

В России продадут Lamborghini Murcielago как у Бэтмена за 33 миллиона рублей

В России выставили на продажу роскошный автомобиль Lamborghini за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Речь идет о кабриолете Lamborghini Murcielago 2008 года выпуска с двигателем мощностью 640 лошадиных сил, благодаря которому суперкар разгоняется до 100 километров в час за 3,9 секунды. Кузов авто выполнен в белом цвете, а салон — ярко-оранжевом. Продавец утверждает, что машина продается за 33 миллиона рублей в полной комплектации и в идеальном состоянии.

Известно, что Murcielago переводится с испанского как «летучая мышь», что использовал режиссер Кристофер Нолан в фильме «Темный рыцарь» — второй части трилогии о Бэтмене. По задумке режиссера, перевод названия модели намекает на тайное альтерэго супергероя. Помимо этого, аналогичный спорткар появлялся в игре Need For Speed и клипе рэпера Канье Уэста Mercy.

В августе 2022 года автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за миллионы рублей. Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла ныне покойная британская принцесса Диана, продали за 851 тысячу долларов (более 65 миллионов рублей).