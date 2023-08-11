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14:12, 11 августа 2023Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре захотели разместить бойцов ВСУ

В отелях Киево-Печерской лавры для паломников захотели разместить бойцов ВСУ

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

В отели Киево-Печерской лавры, в которых размещались паломники, захотели заселять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таких планах заявил исполняющий обязанности директора государственного национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, пишет РИА Новости.

По его словам, работу гостиниц полностью остановят. Остапенко считает, что здесь должны размещаться люди, которые проходят духовную реабилитацию в лавре, в их числе военные, раненые и капелланы. Кроме того, агентство добавило, что комиссия Минкульта Украины на территории монастыря продолжает опечатывать его корпуса в сопровождении полицейских.

Ранее верующие Украинской православной церкви (УПЦ) заперлись в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что корпуса для жизни монахов пока не блокируются, но на территории обители было очень много паломников со всей Украины. Уточняется, что с 10 августа они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже несколько лет.

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    Кристина Есикова
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