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12:28, 11 августа 2023Бывший СССР

Верующие УПЦ заперлись в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

«Страна.ua»: верующие УПЦ заперлись в 58 корпусе Киево-Печерской лавры

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) заперлись в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Корпуса для жизни монахов пока никто не блокирует, но на территории Лавры было очень много паломников со всей Украины, и со вчерашнего вечера они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже по несколько лет», — рассказал один из монахов.

Утром 11 августа полиция заблокировала вход прихожан на территорию Киево-Печерской лавры. Правоохранители выводят из обители верующих, оставляя только священников, монахов и работников обители.

9 августа суд в Киеве утвердил разрыв с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Согласно ему, церкви предоставлялось право безвозмездного пользования помещениями нижней Лавры.

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