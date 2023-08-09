На Украине вынесли решение по делу об аренде УПЦ Киево-Печерской лавры

Суд на Украине утвердил разрыв с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве признал законным расторжение с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра"», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что договор был заключен между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой и национальным заповедником, по которому церкви предоставлялось право безвозмездного пользования. Речь идет о помещении нижней Лавры, добавили в ведомстве.

Ранее полиция не пустила монахов Киево-Печерской лавры УПЦ на заседания суда по иску против заповедника о выселении братии из обители. Отмечалось, что заповедник претендовал на имущество монастыря на том основании, что оно находится в собственности государства.