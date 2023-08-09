Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 9 августа 2023Бывший СССР

На Украине вынесли решение по делу об аренде УПЦ Киево-Печерской лавры

Суд на Украине утвердил разрыв с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры

Фото: Unsplash

Суд в Киеве признал законным расторжение с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) договора аренды Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра"», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что договор был заключен между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой и национальным заповедником, по которому церкви предоставлялось право безвозмездного пользования. Речь идет о помещении нижней Лавры, добавили в ведомстве.

Ранее полиция не пустила монахов Киево-Печерской лавры УПЦ на заседания суда по иску против заповедника о выселении братии из обители. Отмечалось, что заповедник претендовал на имущество монастыря на том основании, что оно находится в собственности государства.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи опровергли версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

    Названы города с сильнее всего подорожавшим жильем

    Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном

    Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

    Российский блогер пожаловался на «конские цены» на любимом курорте богачей

    Съемки второй части «Каратэ-пацан» запланировали на осень

    Минобороны рассказало о развитии наступления на одном из направлений в зоне СВО

    В Европе назвали срок первого пуска ракеты Ariane 6

    Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ в ДНР

    Россиянкам назвали способы выглядеть идеально на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости