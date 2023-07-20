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11:32, 20 июля 2023Бывший СССР

Монахов Киево-Печерской лавры не пустили на суд по их выселению из монастыря

СПЖ: полиция не пустила монахов Киево-Печерской лавры на суд по их выселению из монастыря

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полиция не пускает монахов Киево-Печерской лавры Украинской Православной Церкви (УПЦ) на заседания суда по иску против заповедника о выселении братии из монастыря. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана.

20 июля в Хозяйственном суде Киева рассмотрят иск от монастыря к заповеднику «Киево-Печерская лавра» с требованием отменить решение о выселении монахов из обители. Монахи подали заявления о привлечении их к делу, однако их все равно не пускают в помещение.

Собравшиеся у зала суда монахи и верующие УПЦ проводят молебен.

В своем вечернем обращении 18 июля президент Украины Владимир Зеленский пообещал в скором времени некие решения относительно религиозной ситуации в стране.

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Заповедник «Киево-Печерская лавра» претендует на имущество одноименного монастыря на том основании, что оно находится в собственности государства. Однако монахи, входящие в УПЦ, не выполняют требование о выселении в отсутствие решения суда.

Ранее исполняющий обязанности директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко посетовал, что Киево-Печерскую лавру можно было захватить весной 2022 года с помощью Нацгвардии. По его словам «тогда и нужно было, условно говоря, оцепить территорию Национальной гвардией и проверить все помещения, определить их правовой и технический режим использования».

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    Александр Слабиев
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