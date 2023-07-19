На Украине посетовали на упущенную возможность захватить Киево-Печерскую лавру

В заповеднике «Киево-Печерская лавра» пожалели, что не захватили монастырь в 2022 году

Киево-Печерскую лавру можно было захватить весной 2022 года с помощью Нацгвардии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко в интервью изданию «Укринформ».

По его словам, захват лавры надо было начинать в мае 2022 года, после того как российские войска отошли от Киева.

«Тогда и нужно было, условно говоря, оцепить территорию Национальной гвардией и проверить все помещения, определить их правовой и технический режим использования и только после этого заключать какие-то новые договоры», — считает Остапенко.

Но после того как этого не случилось, монахи лавры стали пользоваться тем, что Украина «толерантное и правовое государство», заявил и.о. директора. Также Остапенко «был бы счастлив», если заповедник захватит все помещения до конца 2023 года.

Заповедник «Киево-Печерская лавра» претендует на имущество одноименного монастыря на том основании, что оно находится в собственности государства. Однако монахи, входящие в Украинскую православную церковь, не выполняют требование о выселении, так как нет решения суда.

В начале июля комиссия Минкульта Украины опечатала несколько корпусов обители. До этого были опечатаны двери 69-го корпуса.