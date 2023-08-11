Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:08, 11 августа 2023Силовые структуры

Российский пенсионер разбил голову своей жене поленом и кочергой

В Ленинградской области пенсионер травмировал голову жены поленом и кочергой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области пожилой мужчина напал на жену. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, пенсионер поссорился с супругой и сначала попытался задушить ее. Затем он схватил полено с кочергой и стал бить ими женщину по голове.

Отмечается, что потерпевшую госпитализировали. Выяснилось, что фигурант нанес ей травму головы. Сейчас травмированная россиянка уже вернулась домой.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском будут судить женщину, изрезавшую дядю из-за агрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о переговорах с Великобританией по гарантиям безопасности

    Apple косвенно подтвердила выход новых iPhone

    Российский пенсионер разбил голову своей жене поленом и кочергой

    Турист проехал на лошади полстраны и был обвинен в жестокости к животным

    «Урал» вырвал победу у «Спартака» и стал лидером РПЛ

    В Москве загорелся автомобиль автобазы управделами президента

    Прокуратура Москвы проверит Панина на призывы к терроризму

    Шольц прокомментировал дискуссии о поставках Taurus Украине

    Психолог рассказала о пользе курортных романов для людей старше 50

    Голый мужчина устроил дебош в храме в Севастополе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости