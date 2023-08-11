Российский пенсионер разбил голову своей жене поленом и кочергой

В Ленинградской области пенсионер травмировал голову жены поленом и кочергой

В Ленинградской области пожилой мужчина напал на жену. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, пенсионер поссорился с супругой и сначала попытался задушить ее. Затем он схватил полено с кочергой и стал бить ими женщину по голове.

Отмечается, что потерпевшую госпитализировали. Выяснилось, что фигурант нанес ей травму головы. Сейчас травмированная россиянка уже вернулась домой.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском будут судить женщину, изрезавшую дядю из-за агрессии.