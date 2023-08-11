Россиянка трижды вонзила нож в грудь дяди и попала под суд

В Петропавловске-Камчатском будут судить женщину, изрезавшую дядю из-за агрессии

В Петропавловске-Камчатском суд рассмотрит дело ранее судимой 36-летней местной жительницы, изрезавшей 59-летнего дядю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне пьяная женщина из-за агрессии напала на родственника и трижды вонзила нож ему в грудь. Отмечается, что потерпевшего госпитализировали.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Фигурантка раскаялась и признала вину. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе 45-летняя местная жительница напала с ножом на 26-летнего сына.