Россиянка поссорилась с сыном и вонзила нож ему в грудь

В ЯНАО мать вонзила нож в грудь спящего сына после ссоры

В Ямало-Ненецком автономном округе 45-летняя местная жительница напала с ножом на 26-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне в селе Сеяха Ямальского района фигурантка выпивала с потерпевшим, и они поссорились. Когда мужчина уснул, мать подошла с кухонным ножом и вонзила ему в грудь. Затем россиянка ушла к родственникам и рассказала о случившемся. Они вызвали скорую помощь.

По факту произошедшего возбуждено дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кировской области было возбуждено дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая напала на мужа с ножом во время ссоры.