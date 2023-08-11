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16:14, 11 августа 2023Культура

Украинские беженцы упрекнули приехавшую в Польшу Лободу

Украинские беженцы упрекнули приехавшую в Польшу Лободу в показной доброте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинские беженцы упрекнули исполнительницу Светланы Лободу за «показную доброту». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Артистка посетила крупнейший центр помощи беженцам в Польше, расположенный в Варшаве, привезя с собой бытовую технику и спортивное снаряжение для детских площадок. Часть соотечественников исполнительницы была рада ее появлению и фотографировалась с Лободой.

Другая же часть собравшихся в центре украинских беженцев возмутилась присутствием певицы и обвинила ее в показательном поведении. По словам упрекающих, Лобода совсем недавно говорила о положительных качествах президента России Владимира Путина, а теперь приехала помогать беженцам. Некоторые из присутствующих в помещении покинули его после появления исполнительницы.

После начала спецоперации на Украине певица неоднократно выступала с критикой в адрес российской власти. В апреле 2022 года звезде запретили въезд в Россию на 50 лет.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода отказалась выступать на одной сцене с певцом Валерием Меладзе.

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    Анастасия Астахова
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