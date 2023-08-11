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20:07, 11 августа 2023Бывший СССР

На Украине заявили о переговорах с Великобританией по гарантиям безопасности

Глава офиса Зеленского Ермак: Лондон и Киев обсуждают гарантии безопасности

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина приступила к переговорам с Великобританией по гарантиям безопасности для республики. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

«Сегодня после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. (...) Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность», — сказал он.

Ермак выразил надежду украинских властей, что первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности заключат до конца этого года. К соответствующей декларации стран «Большой семерки» (G7) присоединились 13 государств, в том числе Бельгия, Дания, Латвия, Норвегия и другие, уточнил глава офиса президента.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что Вашингтон и Киев «агрессивно заняты» выработкой гарантий безопасности для украинской стороны. По его словам, были согласованы сроки новых контактов для решения этого вопроса.

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    Кристина Есикова
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