Госдеп заявил об агрессивном вырабатывании гарантий безопасности для Украины

Госдеп заявил, что США агрессивно вырабатывают гарантии безопасности для Украины

Глава пресс-службы Государственного департамента Мэттью Миллер рассказал, что в настоящее время Вашингтон и Киев «агрессивно заняты» выработкой гарантий безопасности для Украины, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что страны уже согласовали сроки новых контактов для решения данного вопроса, однако не стал анонсировать сроки их проведения. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что другие государства «Большой семерки» (G7) ведут с Киевом такие же переговоры.

«И есть 12 других стран, которые присоединились к заявлению поддержки [Киева со стороны G7] и у которых будут собственные двусторонние переговоры [с Украиной]. Мы занимаемся этим агрессивно», — добавил Миллер.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американское правительство может выделить как минимум шесть миллиардов долларов на помощь Украине.