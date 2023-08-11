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16:37, 11 августа 2023Мир

Макгрегор заявил о неспособности Зеленского защитить Киев

Полковник Макгрегор: Зеленский не способен обеспечить защиту Киева от ракет
Дуглас Макгрегор

Дуглас Макгрегор. Фото: BMG-2048 / Wikimedia

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту Киева, из-за чего столица Украины может оказаться под серьезным ударом. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению военного, в городе может произойти эвакуация из-за неспособности противостоять ракетам и дронам.

Макгрегор добавил, что при этом Украине не стоит даже в такой ситуации рассчитывать на помощь НАТО. Во-первых, страна и так уже получила огромное число ракет и систем ПВО и израсходовала их. Во-вторых, заявляет полковник, подобной защиты от ракет и дронов нет даже у европейских стран.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пойти на Киев в случае необходимости.

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    Антон Похиляк
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