Полковник Макгрегор: Зеленский не способен обеспечить защиту Киева от ракет

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить защиту Киева, из-за чего столица Украины может оказаться под серьезным ударом. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению военного, в городе может произойти эвакуация из-за неспособности противостоять ракетам и дронам.

Макгрегор добавил, что при этом Украине не стоит даже в такой ситуации рассчитывать на помощь НАТО. Во-первых, страна и так уже получила огромное число ракет и систем ПВО и израсходовала их. Во-вторых, заявляет полковник, подобной защиты от ракет и дронов нет даже у европейских стран.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пойти на Киев в случае необходимости.