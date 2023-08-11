Медведев отреагировал на слова главы Польши о «российском империализме»

Зампред СБ Медведев призвал Киев восхищаться «своими братьями и союзниками»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Twitter-аккаунте призвал Киев восхищаться «своими братьями и союзниками» после слов президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе спецоперации.

Так он прокомментировал высказывание польского лидера, заявившего, что «российский империализм можно остановить дешево», поскольку американская сторона не несет потерь в живой силе. «Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные», — написал Медведев.