Зампред СБ Медведев заявил, что капитуляция поможет Украине прийти к миру

Капитуляция поможет Украине прийти к миру. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что такой вариант урегулирования кризиса неприемлем ни для стран Запада, ни для киевских властей.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — заявил Медведев.

Он добавил, что нежелание прекращать конфликт приводит к тому, что на поддержание армии Украины тратятся миллиарды долларов. «Миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара"», — подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что урегулирование конфликта на Украине возможно только в том случае, если Киев прекратит боевые действия и теракты,