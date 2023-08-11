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09:21, 11 августа 2023Россия

Медведев порассуждал о капитуляции Украины

Зампред СБ Медведев заявил, что капитуляция поможет Украине прийти к миру

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Капитуляция поможет Украине прийти к миру. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что такой вариант урегулирования кризиса неприемлем ни для стран Запада, ни для киевских властей.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — заявил Медведев.

Он добавил, что нежелание прекращать конфликт приводит к тому, что на поддержание армии Украины тратятся миллиарды долларов. «Миф "великого контрнаступления" поддерживает миф "великой экономики доллара"», — подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что урегулирование конфликта на Украине возможно только в том случае, если Киев прекратит боевые действия и теракты,

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    Марк Леонов
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