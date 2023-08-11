МИД России предупредил о последствиях выселения монахов из Киево-Печорской лавры

МИД РФ: выселение монахов позволит раскольникам захватить Киево-Печерскую лавру

Принятое Киевом решение о выселении монахов из Киево-Печерской лавры даст раскольникам возможность для ее захвата и закрытия, заявил спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. Его комментарий опубликован на сайте дипведомства.

По его словам, новость о том, что суд Киева удовлетворил иск заповедника к Украинской православной церкви (УПЦ), позволяющий выселить монахов из обители, вызвала осуждение и возмущение у всех верующих и православных людей.

«Ведь если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни», — заявил Аскальдович, подчеркнув, что совершился очередной акт беззакония со стороны киевского режима.

Дипломат выразил надежду, что международные судебные инстанции обратят внимание на «творящийся на Украине правовой нигилизм» и примут должное судебное решение. Тем не менее существует опасность, что вопрос «зависнет» и Киево-Печерская лавра будет разграблена, отметил Аскальдович, призвав не допустить подобного исхода.

9 августа суд в Киеве утвердил разрыв с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры.